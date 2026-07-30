Basile a Pistunina: “Il bilancio attuale è di 3 feriti e 7 dispersi” VIDEO

Il sindaco sul luogo del crollo: "Il primo obiettivo è quello dei soccorsi, poi si penserà alle cause". Aggiornamento: risultano sei i dispersi

MESSINA – Punto stampa con il sindaco di Messina Federico Basile a Pistunina dopo il crollo della palazzina. Si conferma la ricerca, anche con il supporto dei cani soccorritori, dei dispersi. “In questo momento posso solo confermare il numero di tre feriti, uno in codice rosso, al Policlinico, e di sette dispersi (poi confermato il numero di sei dispersi, n.d.r.). I lavori di ristrutturazione a pianterreno della palazzina? In questo momento non è possibile essere sicuri sulla causa del crollo. Le indagini sono i corso e l’obiettivo è quello dei soccorsi “, ha evidenziato il primo cittadino.

Non si sentono voci dei dispersi e non dovrebbero esserci bambini sotto le macerie.

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