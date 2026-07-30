Crollo di Pistunina, lavori di ristrutturazione sotto le lente degli inquirenti

Gli operai hanno raccontato di aver sentito il pavimento muoversi sotto i loro piedi

MESSINA – I lavori di ristrutturazione in fase di esecuzione nella palazzina crollata questo pomeriggio a Pistunina sono sotto la lente dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri per stabilire le cause del cedimento. Il palazzo è praticamente collassato su se stesso, lungo i tre piani, intrappolando sotto le macerie almeno sei persone. I soccorritori li cercano incessantemente, con l’ausilio delle unità cinofile e dei droni.

Tre feriti tra gli operai, uno dei quali in condizioni più gravi. Proprio loro, quelli che sono riusciti a fuggire prima di venire investiti dalle macerie, hanno raccontato che, mentre operavano, hanno sentito il pavimento muoversi sotto i loro piedi, hanno capito che qualcosa di grave stava capitando. Se si tratti di un cedimento strutturale o dovuto ad una esplosione è ancora da accertare con chiarezza, ma i testimoni escludono di aver sentito boati prima dei crolli.

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