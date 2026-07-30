 Crollo di Pistunina, lavori di ristrutturazione sotto le lente degli inquirenti

Crollo di Pistunina, lavori di ristrutturazione sotto le lente degli inquirenti

Alessandra Serio

Crollo di Pistunina, lavori di ristrutturazione sotto le lente degli inquirenti

giovedì 30 Luglio 2026 - 19:55

Gli operai hanno raccontato di aver sentito il pavimento muoversi sotto i loro piedi

MESSINA – I lavori di ristrutturazione in fase di esecuzione nella palazzina crollata questo pomeriggio a Pistunina sono sotto la lente dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri per stabilire le cause del cedimento. Il palazzo è praticamente collassato su se stesso, lungo i tre piani, intrappolando sotto le macerie almeno sei persone. I soccorritori li cercano incessantemente, con l’ausilio delle unità cinofile e dei droni.

Tre feriti tra gli operai, uno dei quali in condizioni più gravi. Proprio loro, quelli che sono riusciti a fuggire prima di venire investiti dalle macerie, hanno raccontato che, mentre operavano, hanno sentito il pavimento muoversi sotto i loro piedi, hanno capito che qualcosa di grave stava capitando. Se si tratti di un cedimento strutturale o dovuto ad una esplosione è ancora da accertare con chiarezza, ma i testimoni escludono di aver sentito boati prima dei crolli.

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