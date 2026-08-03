Crollo della palazzina a Pistunina, trovato il quarto corpo

Non è stato ancora identificato. Restano due persone disperse a Messina

MESSINA – I vigili del fuoco hanno trovato ed estratto dalle macerie della palazzina crollata a Pistunina lo scorso 30 luglio il quarto corpo. Adesso le forze dell’ordine procederanno al riconoscimento. Dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di Carmelo Leone, Rosa Leone e Alessandra Frazzica, mancavano all’appello altre tre persone: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, e Lhairu Warnakulasuriya.

Sul posto operano team Usar, Nbcr, Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra, impegnati nelle attività di soccorso.

Ieri il comandante Michele Burgio aveva espresso il convincimento di poter trovare i dispersi entro la fine della giornata. “Le operazioni che abbiamo fatto ci hanno consentito di avvicinarci sempre di più agli obiettivi. Contiamo di ritrovare ora le persone disperse in un tempo più breve, nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. E ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”, aveva sottolineato. Ma le difficoltà, nonostante gli sforzi, hanno impedito che si avverasse questa previsione. Ora, però, c’è stato un passo in avanti e il lavoro dei vigili del fuoco continua.

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