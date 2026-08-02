 Messina, Burgio: "Il recupero dei dispersi entro oggi"

Messina, Burgio: “Il recupero dei dispersi entro oggi”

Marco Olivieri

Messina, Burgio: “Il recupero dei dispersi entro oggi”

domenica 02 Agosto 2026 - 13:00

Il crollo a Pistunina. A parlare il comandante che si dice convinto della strategia adottata per raggiungere chi manca all'appello

MESSINA – Aggiornamenti da Pistunina dove è attiva la macchina dei soccorsi per trovare i tre dispersi dopo il crollo. A parlare anche oggi il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio: “Le operazioni che abbiamo fatto ci hanno consentito di avvicinarci sempre di più agli obiettivi. Contiamo di ritrovare ora le persone disperse in un tempo più breve, nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. E ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”.

Insiste il comandante: “Abbiamo degli elementi e degli indizi nei punti di ricerca che ci stanno sostenendo. Due fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro. Restringendosi il campo e le dimensioni dello spazio di ricerca, aumentano le probabilità di ritrovare i dispersi”.

Tre corpi ritrovati

Ieri è avvenuto il recupero del terzo corpo dopo il crollo della palazzina a Pistunina: è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. A riconoscerla la madre. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati. La giovane Alessandra Frazzica è dunque la terza vittima di questo disastro.

I tre dispersi

Questi ora i tre dispersi: Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone.

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