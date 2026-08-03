Trovato il corpo di una donna, a Pistunina continua la ricerca dei dispersi

In corso l'identificazione da parte dei familiari. I vigili del fuoco ancora scavano tra le macerie a Messina

MESSINA – A Pistunina è stato trovato il corpo di una donna. Il quarto corpo e rimangono due dispersi. Si è in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.

Sono trascorsi quattro giorni da quel 30 luglio che rimarrà impresso nella memoria dei messinesi. E i vigili del fuoco continuano, giorno e notte, a scavare tra le macerie e a utilizzare tutti i mezzi possibili per trovare i dispersi dopo il crollo della palazzina a Pistunina.

I dispersi

I dispersi sono Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone. Sabato scorso è avvenuto il recupero del terzo corpo: è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. A riconoscerla la madre. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati. La giovane Alessandra Frazzica è dunque la terza vittima di questo disastro.

Ieri il comandante Michele Burgio aveva espresso il convincimento di poter trovare i dispersi entro la fine della giornata. “Le operazioni che abbiamo fatto ci hanno consentito di avvicinarci sempre di più agli obiettivi. Contiamo di ritrovare ora le persone disperse in un tempo più breve, nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più. E ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata”, aveva sottolineato. Ma le difficoltà, nonostante gli sforzi, hanno impedito che si avverasse questa previsione.

Sono state ispezionate le tre macchine nel garage, al piano zero, ma le tre persone non sono state trovate. Ora, però, è avvenuto un nuovo ritrovamento. E sul posto ci sono sempre team Usar, Nbcr, Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra, impegnati nelle attività di soccorso. Giorno e notte.

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