Crollo di un viadotto in Sicilia, Ciucci è stato assolto

Da ex presidente dell'Anas, per un'infrastruttura sulla strada statale Palermo-Agrigento, era imputato

Il crollo del viadotto Scorciavacche, sulla strada statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Mezzojuso. Assolto l’attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, qui coinvolto come presidente dell’Anas. La terza sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, ha assolto con la formula “per non avere commesso il fatto” l’ex presidente e i dirigenti della società Stefano Liani e Michele Vigna.

La Procura aveva chiesto a novembre la condanna a 4 anni per Ciucci e a 3 anni per Liani e 3 anni e 6 mesi per Vigna. L’ad è stato assistito dall’avvocato Fabio Lattanzi (fonte Ansa Sicilia).

Avrebbero aperto il viadotto Scorciavacche senza collaudo per intascare il premio produzione. Questa in estrema sintesi la principale accusa che la Procura di Palermo muoveva agli ex dirigenti Anas, sotto processo per il crollo dell’infrastruttura meno di un mese dopo il taglio del nastro. Oggi l’assoluzione.