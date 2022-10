Cromatografia. Consegnata al professore Mondello la Medaglia "Martin" - Tempostretto

Il prestigioso riconoscimento della Chomatography Society è stato vinto dallo scienziato dell'Università di Messina

MESSINA – Importante riconoscimento ricevuto dal professor Luigi Mondello, docente di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina. La “Chromatography Society”, infatti, gli ha conferito la sua più alta onorificenza, la Martin Medal, assegnata ogni anno dal 1978 a scienziati che si sono distinti per l’eccezionale contributo nel campo della scienza delle separazioni.

La cromatografia è una tecnica di separazione dei componenti di una miscela basata sulla distribuzione dei suoi componenti tra due fasi, una stazionaria e una mobile che si muove lungo una direzione definita

La cerimonia di conferimento ha avuto luogo in occasione del “33˚ Simposio internazionale di cromatografia”. Il premio è stato assegnato al prof. Mondello in riconoscimento del suo straordinario contributo allo sviluppo delle tecniche cromatografiche ad alta risoluzione, nonché per gli studi pionieristici nel campo delle tecniche ifenate e multidimensional comprehensive e loro applicazione per l’indagine di matrici complesse.

Cos’è la Chromatography Society

Fondata in Inghilterra nel 1956, la Chomatography Society vanta una tradizione di enorme prestigio. Nata un nucleo di studiosi accomunati dall’interesse per la gas cromatografia, ai tempi tecnica emergente nell’industria del petrolio, fu in origine denominata “Gas Chromatography Discussion Group” ed ebbe come presidente e segretario gli illustri Anthony T. James e Denis H. Desty. La Chomatography Society è oggi un’organizzazione internazionale che ha l’obiettivo di promuovere e diffondere le conoscenze nell’ambito della cromatografia e delle tecniche di separazione correlate.

Mondello: “Immensamente felice”

“Sono immensamente felice e orgoglioso di ricevere questa onorificenza dalla prestigiosa Chomatography Society – ha dichiarato il professore Mondello, come rivela l’Unime – Gli studi condotti dal professor Martin hanno profondamente ispirato le mie ricerche sin dall’inizio della mia carriera, e questo premio rappresenta per me un importante attestato di riconoscimento dell’impegno profuso nel campo delle tecniche cromatografiche. Questo traguardo sarà di stimolo per il mio lavoro futuro e mi dà anche l’opportunità di esprimere la mia riconoscenza a quanti mi hanno supportato in questo viaggio fino a qui”.

