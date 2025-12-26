Messina, Irama e Gabbani per salutare il 2025: tutto pronto per i due concerti

I celebri artisti si esibiranno in piazza Duomo. Sono loro il clou degli eventi natalizi messinesi

MESSINA – Tutto pronto ai due concerti-evento di Piazza Duomo. Sabato 27 e lunedì 29 dicembre, sul palco di fronte alla Cattedrale, a esibirsi saranno Irama e Francesco Gabbani. Due artisti di alto calibro che rappresentano i punti cardine del calendario di eventi natalizi lanciato dall’amministrazione comunale a inizio mese.

Dopo l’evento del 19 dicembre scorso con protagonisti I Patagarri e Sarafine, sarà quindi Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, 30enne cantautore di Carrara a esibirsi davanti alla città. Un concerto molto atteso da tanti abitanti del territorio comunale e della provincia, ma ci si aspetta partecipazione anche dalle altre città limitrofe. Il suo showcase inizierà alle 21. Stesso orario per Gabbani, ma due giorni più tardi.

Basile su Gabbani: “Un evento speciale”

Per quanto riguarda quest’ultimo, il Sindaco Federico Basile, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare Francesco Gabbani in una serata che arricchirà le festività natalizie della nostra città. La sua musica, capace di coinvolgere un ampio pubblico, renderà ancora più speciale questo momento di festa. Questo concerto rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’attrattività di Messina, portando nuovi visitatori e creando un’occasione di incontro e condivisione per tutti, cittadini e turisti”.

L’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro, ha aggiunto: “Questo concerto è un’altra tappa importante nel nostro ricco programma natalizio. Vogliamo offrire un’occasione di svago e intrattenimento che possa attrarre persone da fuori città, rendendo Messina sempre più un punto di riferimento per eventi di qualità. L’atmosfera di Piazza Duomo sarà davvero speciale, con una serata di musica che unisce la città in un’unica grande festa, dove tutti possano sentirsi parte di una comunità rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione collettiva”.

Articoli correlati