Incidente sulla A-18: un morto e un ferito. Viaggiavano a bordo di un furgone

GIARDINI. Incidente mortale oggi pomeriggio sulla A-18, sulla corsia lato monte (direzione Catania). A perdere la vita un uomo di 35 anni, catanese, che viaggiava a bordo di un furgone schiantatosi sul guardrail all’ingresso di una galleria, al km 39. Il conducente (che ha riportato numerose ferite, ma non è in pericolo di vita) è stato trasferito all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Si tratta di un incidente autonomo le cui cause sono al vaglio della polizia stradale. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Letojanni. In attesa della rimozione del mezzo si sono formate lunghe code.