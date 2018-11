Incidenti a Messina e Caronia. Due morti

Stava andando in campagna, al suo allevamento, quando è sceso dalla macchina ed è caduto in un burrone. Ha perso la vita così, stamani, un 51enne a Zafferia, forse per un malore, comunque per cause che solo l'autopsia, già disposta dal magistrato di turno, potrà accertare. Il suo corpo è stato rimosso, era a lato della strada provinciale che porta al terreno. Sul posto, la Polizia Scientifica per i rilievi.

Altro incidente mortale in un burrone a Caronia. Un uomo è morto sul colpo, sbandando a bordo del suo fuoristrada. Anche in questo caso, cause da accertare. Con lui c'era la moglie, che è stata trasportata in elisoccorso a Palermo in gravi condizioni. Sul posto, i carabinieri della locale stazione.