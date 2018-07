Roccalumera. Incidente sulla A18, perdono la vita zio e nipote di 74 e 28 anni

ROCCALUMERA. Due persone di 74 e 28 anni, zio e nipote (residenti a Terme Vigliatore), di nazionalità marocchina, hanno perso la vita nel tardo pomeriggio in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla A-18, all'altezza dello svincolo di Roccalumera.

Miloudi Arbaoui e Mustapha Marouane viaggiavano in direzione Catania a bordo di una Ford Galaxy che per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard rail. L'impatto, violentissimo, è stato fatale per entrambi. Alla guida si trovava il giovane Mustapha Marouane. Lo zio è morto sul colpo, il conducente poco dopo. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale, i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e due ambulanze del 118.