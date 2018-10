Sei migranti a bordo di una barca a vela intercettati al largo di Giardini

GIARDINI NAXOS. Sono in corso accertamenti sui sei migranti intercettati ieri sera da una motovedetta della Guardia di Finanza nello specchio di mare che bagna Giardini Naxos a bordo di una barca a vela di sei metri (“Koa”). Si tratta di cinque uomini ed una donna in stato di gravidanza, sembra di nazionalità iraniana o irachena. I soccorsi, ai quali hanno partecipato anche i carabinieri della Compagnia di Taormina sotto la guida del capitano Arcangelo Maiello e della Guardia costiera di Giardini Naxos, diretti dal primo maresciallo Roberto Arizzi, si sono rivelati particolarmente complicati in virtù delle avverse condizioni meteo e per il buio. Uno dei sei è approdato a Villagonia con un gommone (sono in corso accertamenti per capire se si tratti di uno scafista, insieme ad un altro dei sei rimasti a bordo). Il mezzo ed i migranti sono stati trasferiti a Riposto, in provincia di Catania. Le operazioni si sono concluse in tarda mattinata.