Taormina. Abusivismo commerciale, sequestri e sanzioni sul Corso Umberto

TAORMINA. Continua il controllo del territorio della polizia locale, anche nella giornata festiva di Ferragosto, prestando particolare attenzione all' abusivismo commerciale come da richiesta della Prefettura. Gli operatori di polizia locale, coordinati dal dott. Lo Presti, hanno

proceduto a sanzionare quattro cittadini (del Bangladesh) intenti a vendere, sul corso Umberto e nella via Teatro greco, merce di varia natura: accessori per smartphone, abbigliamento etc.

Gli stessi, seppur muniti di licenza itinerante, sono stati monitorati dagli agenti i quali hanno accertato che svolgevano l'attività di commercio in forma fissa in località per di più vietata da qualsiasi forma di commercio itinerante come da ordinanza sindacale.

Per tale motivo è scattato il sequestro della merce rinvenuta nella loro disponibilità per un totale di 443 cinture, 21 fermagli, 413 lettere di legno, 5 braccialetti, 14 aste per selfie, 80 accessori per smartphone, oltre al verbale di contestazione per violazione della legge regionale. Per una sanzione amministrativa pari a 309 euro ciascuno. Durante il controllo del territorio sono stati inoltre sanzionati 50 veicoli in divieto di sosta.