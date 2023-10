Crotone - Messina. Modica: "Avevamo voglia e sentivamo di poter fare punti" - Tempostretto

Nel post partita a Crotone hanno parlato l'allenatore Giacomo Modica e il ds Roma: "Un punto su uno dei campi più difficili"

CROTONE – Al termine della sfida terminata 3-3 tra Crotone e Acr Messina queste le parole in conferenza stampa post partita di mister Giacomo Modica: “Gara difficile, non posso che fare i complimenti ai miei giocatori. Abbiamo iniziato molto bene, poi ci siamo un po’ abbassati e non abbiamo gestito bene il vantaggio. Bravo anche il Crotone, ma siamo stati intensi nel volerla pareggiare. Potevamo anche vincere e mi pare che sulla loro terza rete ci fosse un fuorigioco, anche se l’arbitro ha diretto molto bene. Abbiamo letto male qualche situazione, ma avevamo voglia di giocare e costruire. Sentivamo di poter tornare a casa con i punti. La squadra mi ha sorpreso pure per l’esperienza mostrata, giocavamo con cinque under all’inizio e poi quattro ma non ci è mancata mai malizia”.

A parlare dopo la partita anche il direttore sportivo Domenico Roma: “Gara rocambolesca, ma serviva una prestazione così per cancellare Brindisi. Sono contento di quanto visto, molti dei ragazzi impegnati non avevano giocato tantissimi in precedenza, per alcuni era la prima volta dall’inizio. Siamo usciti anche coi crampi ed è un buon segnale, ci portiamo a casa un buon punto su uno dei campi più difficili del girone. Contro il Brindisi non è stata una prestazione da Messina, era giusto riscattarla. Torneremo in campo presto, giocando potremmo dare le risposte. Siamo quelli di oggi, con il ritmo alto possiamo dare fastidio a chiunque. Merito del mister e dei ragazzi che hanno fatto tutto come richiesto”.

Fonte Corner Messina



Articoli correlati