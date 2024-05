Ct Vela Messina, Barbera si dimette da presidente del circolo

Dopo due mandati non più rinnovabili era in scadenza, al suo posto in attesa di elezioni il vice presidente Carlo Mencaroni

MESSINA – Movimenti ai vertici, in viale della Libertà, presso il circolo di tennis più importante della città dove è cambiato il presidente. In settimana, durante l’assemblea dei soci, si è dimesso Antonio Barbera. Il presidente che ha svolto due mandati, quasi otto anni, avrebbe comunque lasciato nelle prossime settimane e non era più rinnovabile.

Barbera è stato un visionario che ha privilegiato il lato sportivo portando il circolo peloritano sul tetto d’Italia al maschile, proprio nella passata stagione a dicembre 2023 e prima ancora due volte in finale scudetto, due amare sconfitte nel 2021 e 2019. Ad assumere la presidenza del Circolo del Tennis e della Vela, per la gestione ordinaria e in attesa delle nuove elezioni, è stato il vicepresidente, Carlo Mencaroni socio storico, velista e tennista.

