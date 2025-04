Ct Vela Messina rimontato all’esordio, pari con il Tc Baratoff Pesaro

La prima della formazione velina in serie B1 femminile si è conclusa con un pareggio (2-2) in casa. Già domani nuovamente in campo a Santa Margherita Ligure per la seconda giornata

MESSINA – Comincia con un pari il cammino del Ct Vela nel campionato di B1 femminile di tennis. Le ragazze capitanate dal maestro Gino Visalli hanno pareggiato, sui campi in terra rossa di viale della Libertà, con il Tc Baratoff Pesaro. Resta un pizzico di rammarico alle peloritane per essersi trovate in vantaggio di 2 a 0 dopo i primi due singolari. Già domenica (27 aprile) Toma e compagne torneranno in campo, a Recco, per affrontare Santa Margherita Ligure, nell’ incontro valevole per la seconda giornata del girone 3 del campionato di B1.

In serie B2 maschile sarebbe dovuta essere di scena anche la formazione tirrenica del Filari Tennis ma la squadra è stata ritirata dal campionato e in classifica risulta avere già sei sconfitte all’attivo. Le formazioni che l’avrebbero dovuta sfidare riposeranno e si vedranno aggiunti i punti della vittoria in classifica.

Ct Vela Messina – Tc Baratoff Pesaro 2-2

La giornata si era aperta con il successo della milanese Federica Prati (un solo game concesso ad Arianna Ovarelli) con la nuova tesserata del Ct Vela Messina molto a suo agio sui campi in terra battuta di viale della Libertà. A seguire la rumena Maria Toma ha superato per 6-1 7-5 Diana Rolli, la mancina ha mostrato buona solidità e buoni colpi offensivi, nel secondo parziale ha resistito Rolli che poteva capitolare prima con Toma che aveva anche servito in precedenza per chiudere il match.

Iniziata quasi in contemporanea con Toma, Teresa Cambria ha terminato decisamente dopo, in seguito ad una lotta di due ore e mezza è uscita sconfitta in tre set con Anna Pierini. Una sfida di stili con la pesarese più incisiva con i colpi da fondo e la messinese che provava a metterla a disagio con i suoi colpi più liftati. Dopo una lunga fase di equilibrio nel primo set Cambria cedeva quattro giochi consecutivi, nel secondo parziale restava nella lotta sino al tiebreak che portava dalla sua parte, nel terzo nuovamente Pierini a prendere il comando del gioco, chiudere la sfida in suo favore e riaprire l’incontro per Pesaro.

Il doppio ha infine sorriso alle ospiti, con le siciliane che hanno schierato Fabrizia Cambria, reduce da un infortunio al polso e che è stata non schierata in singolare, la peloritana è stata battuta, insieme con Federica Prati, dalla coppia Burini-Ovarelli per 6-4 7-6. Sotto 3 a 0 nel secondo set, le ragazze del Ct Vela avevano recuperato i due break di svantaggio, ma il tie break ha premiato Pesaro che, quindi, è riuscita a portare a casa un punto importante.

Tabellino

Prati vs Ovarelli 6-1, 6-0

Toma vs Rolli 6-1, 7-5

T. Cambria vs Pierini 2-6, 7-6 (5), 1-6

Prati-F. Cambria vs Burini-Ovarelli 4-6, 6-7 (5)

