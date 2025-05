Ct Vela Messina. Serie C maschile alle finali nazionali, prima sconfitta delle donne

Due esiti opposti per i due impegni delle formazioni del circolo peloritano. I ragazzi superano Palermo in casa, le ragazze sconfitte in trasferta a Montecatini Terme

Sui campi di viale della Libertà, invece, domenica è andato in scena il ritorno di una delle due finali regionali del campionato di Serie C.

Dopo il successo ottenuto nella gara di andata in terra palermitana, il Ct Vela si è ripetuto anche al ritorno vincendo con un rotondo 4 a 0, contro il Ct Palermo, e guadagnadosi il pass per il tabellone nazionale che mette in palio la promozione in B2. Insieme con i messinesi, “promosso” alla fase successiva anche il Tc Sciacca che ha superato il Tc Fiumefreddo. Il Ct Palermo e il Tc Fiumefreddo si affronteranno nello spareggio per il 3° posto, il 25 maggio e il 1° giugno, per conquistare l’ulteriore pass per il salto di serie. I sorteggi del tabellone conclusivo si svolgeranno mercoledì 4 giugno.

Serie C maschile: Ct Vela-Ct Palermo 4-0

Varsalona b. Surano 4-6, 7-6, 6-3

Bombara b. Gasparo 6-2, 6-0

Gargano b. Ardizzone 6-1, 6-1

Egitto b. Brancato 6-1, 6-3

È arrivata sui campi dello Sporting Club Montecatini, alla quarta giornata, la prima sconfitta stagione per il Circolo e Tennis e della Vela, nel campionato di B1 femminile di tennis. Le ragazze guidate dal maestro Gino Visalli hanno perso con il punteggio di 4 a 0, andando vicini al successo solo nel match che ha visto Giuliana Giardina affrontare Vittoria Benedetti. La tennista del Vela, dopo aver conquistato il primo set, ha ceduto alla distanza dopo due ore di match.

Nel prossimo turno, domenica 25 maggio, le peloritane ospiteranno la Virtus Bologna con l’obiettivo di ottenere il primo brindisi del campionato e di superare, in classifica, la formazione emiliana.

Serie B1 femminile: Sc Montecatini-Ct Vela 4-0

Ceschi b. Toma 6-2, 6-4

Benedetti b. Giardina 3-6, 6-3, 6-3

Merku b. T. Cambria 6-2, 6-1

Ceschi-Benedetti b. Toma-T. Cambria 6-3, 6-3

La quarta gioranta del girone 3 della B1 femminile: Sc Montecatini-Ct Vela 4-0; Tc Baratoff-Virtus Bologna 1-3; Plebiscito Padova-Santa Margherita Ligure 1-3. Ha riposato: San Giorgio del Sannio.

Classifica: San Giorgio del Sannio 9; Sc Montecatini 7; Virtus Bologna e Santa Margherita Ligure 4; Ct Vela 3; Plebiscito Padova e Tc Baratoff 2.