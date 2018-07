Salina. MareFestival, Premio Troisi dedicato alla Sicilia

SALINA. Si arricchisce il parterre di MareFestival Salina che inizia domani (11 luglio) fino a domenica 15: a ricevere il Premio Troisi, oltre agli ospiti già annunciati Anna Galiena, Fausto Brizzi e Roberto Lipari, due tra i più apprezzati attori caratteristi del grande schermo siciliano, Tony Sperandeo e Lucia Sardo.

Volti inconfondibili che hanno una lunga carriera: il primo ha un vero record, più di 100 pellicole girate tra cui ricordiamo "Mery per sempre", "La scorta", "Palermo - Milano solo andata", "Baaria", "Johnny Stecchino" e gli ultimi due lavori di Ficarra e Picone, già premio David per "I cento passi" e moltissima TV a partire da "La Piovra"; la seconda, interprete divisa tra teatro e film come "Le Buttane", "La Ribelle" e altri firmati da Aurelio Grimaldi (premio Troisi MareFestival 2015), "Ma che colpa abbiamo noi" diretta da Verdone, "Perduto amor", "Più buio di mezzanotte" e l'ultimo "Malarazza" che sarà proiettato a Salina, alla presenza del regista Giovanni Virgilio e della protagonista Stella Egitto.

Un'edizione in parte dedicata alla Sicilia e alle sue massime espressioni nel mondo del cinema, grazie anche alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, da sei anni madrina della manifestazione ideata da Massimiliano Cavaleri con Patrizia Casale e Francesco Cappello e sostenita dai sindaci di Santa Marina Salina Domenico Arabia e Clara Rametta.

La giornata di domani prevede: ore 18.00 conferenza stampa nella terrazza dell'Hotel Santa Isabel di Malfa con la partecipazione di autorità, Cucinotta, Brizzi, Egitto, Virgilio e Sardo; a seguire la presentazione del libro best seller (300mila copie vendute) "Volevamo andare lontano" di Daniel Speck, che sarà intervistato dal giornalista Emilio Pintaldi; cena di Galà e subito dopo, alle 22.30, nel suggestivo scenario di Lingua, una della frazioni più incantevoli dell'isola, la presentazione del volume "Stretto di Messina - traversata e collegamenti" del giornalista Attilio Borda Bossana, che chiacchiererà con Caterina Mittiga; infine un talk show esclusivo al Lido Gharb con la Cucunotta che risponderà alle domande di Marika Micalizzi.