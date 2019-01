S. Teresa. “Davabugi clarinet quartet”, al via i "Concerti al Santuario"

S. TERESA – “Un susseguirsi di interpreti di rilevante spessore culturale, presenti nel mondo concertistico nazionale ed internazionale che, con la loro performance arricchiscono sempre più il tessuto culturale della nostra città”. Con queste parole il presidente dell’Associazione Amici della musica “Libera accademia musicale” presenta la Settima edizione dei “Concerto al Santuario”, che prende il via questa sera (domenica 20 gennaio) nella chiesa della Madonna del Carmelo. Alle 19 è in programma il concerto inaugurale con il “Davabugi Clarinet Quartet” (Biagio Enzo Giuffrida al clarinetto; Venerando Alberto Fichera, clarinetto e clarinetto piccolo in mib; Giuseppe Saggio, clarinetto e corno di bassetto e Salvatore Antonino Passalacqua, clarinetto basso). Musiche di Harvey, Stalpers, Piazzolla e Hiketick.

Si proseguirà domenica 3 febbraio con il concerto dell’organista tedesco Fernando Gabriel Swiech. Domenica 24 febbraio è in programma il concerto di Vito Soprano (sax) e Vincenzo Cipriani (organo) e domenica 17 marzo l'esibizione della Libera Accademia Ensemble con Samuele Galeano nelle vesti di maestro concertatore e Lorenzo Allegra al violino. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il maestro Franco Galeano, il sindaco e deputato regionale Danilo Lo Giudice ed il parroco, don Ettore Sentimentale.