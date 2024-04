“Da 12 giorni senz’acqua in via Catania”

La segnalazione di una lettrice. Abbiamo avvertito l'Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono una cittadina avvilita. Da dodici giorni la palazzina di via Catania n°88 (di 5 piani), con anziani e bambini, non ha acqua. Un bene primario prezioso per vivere. Abbiamo sempre avuto l’acqua solo per tre ore al giorno la mattina, ma avendo i serbatoi potevamo arrivare benissimo alla fine della giornata. Anche se, va detto, non è normale avere l’acqua tre ore al giorno e il serbatoio. Ma ahimè, da più di dieci giorni, non arriva l’acqua nemmeno per quelle tre ore”.

Continua la signora: “Viene erogata un potenza così bassa che non arriva ai serbatoi posti al settimo piano e al quinto, dove abito io, arriva un filo d’acqua per un’ora e poi il nulla. Abbiamo contattato l’Amam ogni giorno ma non ci ha saputo aiutare. Non hanno mandato autobotti, dicendo che non erano disponibili, ma così non si può vivere”.

Abbiamo segnalato all’Amam, che ci ha promesso un intervento immediato.

