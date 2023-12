Da Colorado a Rocca per i bimbi leucemici - Tempostretto

I comici televisivi in scena per la raccolta fondi del Comune

Iniziativa benefica a Rocca di Capri Leone, dove sabato 9 dicembre alle 21 nella Sala Giovanni Paolo II si svolgerà lo spettacolo “Stati Bene”, di Gaetano Ingala e Andrea e Simone direttamente dalla nota trasmissione televisiva Colorado.

L’evento, promosso dalla Fondazione “Dott. M.G. Cangelosi ETS” e patrocinato dal Comune, sarà l’occasione per promuovere una raccolta di beneficenza in favore di ASLTI, l’associazione che sostiene i bambini affetti da leucemie, in cura presso l’O.E.P. dell’ospedale Civico di Palermo. La raccolta sosterrà anche l’Associazione aBRCAdabra ETS, in favore dei portatori di mutazione dei geni BRCA.

“Invitiamo tutti i partecipanti a contribuire con generosità a questa nobile iniziativa – afferma il sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso – Basta poco per fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà. “Auspichiamo una partecipazione numerosa, per un evento che oltre a essere un’opportunità per respirare lo spirito natalizio, dimostrare la solidarietà che caratterizza la nostra comunità”.