Da eroi del Covid a disoccupati: i lavoratori tornano a protestare sotto l'Asp VIDEO - Tempostretto

Un sit in che ha coinvolto i precari e il sindacato Cisl Funziona pubblica. Ecco i nodi da sciogliere

di Silvia De Domenico

MESSINA – Tornano a protestare i lavoratori precari dell’Asp della provincia di Messina. Si sono presentati questa mattina sotto la sede di via La Farina, mentre i vertici erano impegnati nella presentazione della nuova app Dina alla Cittadella della Salute (ex Mandalari). Sono gli ex eroi del Covid, ma anche lavoratori in attesa di stabilizzazione in città o in provincia. Al loro fianco c’era il sindacato Cisl Funzione pubblica, con la segretaria di Messina Giovanna Bicchieri. Ecco le motivazioni che li spingono a protestare ancora una volta.