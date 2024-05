Oleandro raddrizzato in via Tommaso Cannizzaro

Piccoli ma importanti segnali di attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni

MESSINA – Qualche giorno fa una lettrice aveva inviato la segnalazione di un oleandro piegato su sé stesso in via Tommaso Cannizzaro nei pressi del Tribunale. Adesso la stessa lettrice ci comunica soddisfatta che Messina Servizi è intervenuta e ha sistemato la situazione. Naturalmente non si tratta di fatti epocali ma di piccoli importanti segnali che fanno bene a tutti: ai cittadini che si interessano del bene comune, alle istituzioni che sono pronte a recepire gli spunti della cittadinanza e in generale a tutti noi, perchè non fa certo piacere vedere un albero in condizioni pietose.

A proposito di alberi, qualcosa sta cambiando

Vorremmo a questo proposito rivolgere, una volta tanto, un plauso agli automobilisti messinesi. Abbiamo, infatti, constatato che sono nettamente diminuite le segnalazioni di macchine parcheggiate sopra gli alberelli appena piantati nell’ambito del progetto Foresta Me. Sembra, dunque, che emerga un maggiore rispetto per i nostri “fratelli” del mondo vegetale, così essenziali per la nostra sopravvivenza come esseri umani. Continuiamo così.