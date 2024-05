Svuotano casa e lasciano i mobili per strada

Ancora non è chiaro a molti che lasciare rifiuti e suppellettili per strada comporta conseguenze di ordine penale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la situazione che si sta verificando da una settimana alla discesa della chiesa di san Pietro e Paolo (via S. Cosimo – zona bassa di Provinciale n.d.r.). Delle persone che stanno svuotando casa hanno ben pensato di abbandonare ogni giorno tutti i mobili sul marciapiede. Sono stati richiamati della loro inciviltà ma se ne sono fregati. Chiedo gentilmente di risolvere questa situazione perché ancora non è finita qui,e che possiate intervenire, grazie!”.

Facciamo appello alla Polizia municipale e al suo comandante Giovanni Giardina affinché predisponga un tempestivo intervento di controllo per indiduare e sanzionare eventuali responsabilità. Purtroppo non è raro che a Messina si presentino situazioni come quella documentata nella segnalazione, che costringono Messina Servizi a onerosi interventi di bonifica. È il caso ancora una volta di evidenziare che con il conferimento illecito di rifiuti si va incontro a sanzioni di carattere penale. Sarebbe meglio, dunque, evitare comportamenti del genere, a vantaggio del decoro pubblico ma anche per scongiurare conseguenze spiacevoli.