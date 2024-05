In queste condizioni vanno in fumo le finalità di aggregazione e divertimento per i bambini della zona

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare lo stato di abbandono di questo parco vicino al complesso “Casa nostra” di Tremonti. Altalene inesistenti, cestini inesistenti, scerbatura inesistente”.