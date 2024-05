Da Milazzo alla Bulgaria, il console De Luca incontra Radev

Giovanni De Luca, originario di Milazzo e Console della Repubblica di Bulgaria, ha incontrato il Presidente bulgaro Rumen Radev

MILAZZO – La città di Milazzo incontra la Bulgaria grazie ad un appuntamento istituzionale che ha visti protagonisti il milazzese Giovanni De Luca, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria a Messina e il Presidente di Stato Bulgaro Rumen Radev.

L’incontro si è svolto a Roma e ha riguardato diverse tematiche, tra cui una possibile sinergia tra Bulgaria e Sicilia nei settori del Turismo e dell’Imprenditoria. De Luca ha portato in dono un piatto di ceramica siciliana, come simbolo della sua terra natia, la Sicilia e più nello specifico la città di Milazzo, ma soprattutto in rappresentanza delle eccellenze artigianali della terra di trinacria.

«Questo gesto –ha spiegato De Luca- rappresenta non solo un segno di amicizia, ma anche un ponte culturale che unisce due realtà geograficamente lontane ma accomunate dalla stessa passione per la bellezza e la tradizione. L’incontro con il Presidente Radev è stato costruttivo e ha aperto nuove prospettive di collaborazione. La Sicilia, con la sua ricchezza culturale e imprenditoriale, può offrire moltissimo alla Bulgaria e viceversa. Insieme, possiamo costruire un futuro di prosperità e crescita reciproca».