Da oggi la “City Nature Challenge”. Milazzo punta ancora al primato

Torna la “City Nature Challenge” che nel 2022 ha visto la città di Milazzo primeggiare per specie osservate e fotografate. Ecco come partecipare

MILAZZO – Al via all’edizione 2023 della “City Nature Challenge” che, anche quest’anno, coinvolgerà la città di Milazzo che nel 2022 ha primeggiato in tutta Italia tanto per le specie osservate quanto per il numero di partecipanti con oltre 10.000 osservazioni, più di 1.500 specie osservate e 250 partecipanti.

Anche quest’anno è il Museo del Mare di Milazzo a promuovere l’appuntamento, che invita a immortalare e segnalare specie animali e vegetali del territorio. Uno dei punti di maggior interesse, come già avvenuto nelle scorse edizioni, sarà sicuramente l’Area Marina Protetta ma il comprensorio milazzese offre numerosi luoghi adatti allo scopo.

Come partecipare e di cosa si tratta

Per partecipare sarà, anzitutto, necessario effettuare degli scatti di piante e animali del territorio. Dopodiché sarà sufficiente caricare i propri scatti sull’app iNaturalist, disponibile su App Store e su Google Play Store: per farlo verrà richiesta la creazione di un account, una volta effettuato il login alla sezione “progetti” basterà cercare “City Nature Challenge Milazzo: 2023” per trovare l’iniziativa promossa nel mamertino.

La “City Nature Challenge” nasce nel 2016 ed è gestita dalla comunità scientifica della California Academy of Sciences e dal Natural History Museum of Los Angeles County. Obiettivo principale del progetto è quello di studiare le biodiversità locali e aiutare la ricerca sullo stato di salute del territorio coinvolgendo direttamente i normali cittadini che, in questo caso, si trasformano in veri e propri “osservatori sul campo”.