Da Savoca a Los Angeles, “Hidden”: un thriller del messinese Lo Conti

Incontro con il regista alla multisala Apollo di Messina stasera

MESSINA – La Multisala Apollo di Messina ospiterà l’anteprima nazionale del film “Hidden – Sepolto nell’ombra”, scritto e diretto dal messinese Giuseppe Lo Conti. L’evento è in programma giovedì 24 aprile alle 20.30. Questo thriller psicologico, prodotto da Dark Eagle Film Production di Giuseppe Lo Conti e Insurgence di Los Angeles, vede nel cast Daniele Ferrari, Sara Pallini, Raffaele Taddei, Leonie Reéne Klein, Antonio Corazza, Elena Faccio, Emanuela Trovato e Giovanni Carta.

“Un progetto personale con una produzione statunitense”

Il regista e produttore Giuseppe Lo Conti, originario di Savoca (Messina), parteciperà alla proiezione e presenterà al pubblico presente in sala il suo ultimo lavoro.

Dichiara Giuseppe Lo Conti. “Ogni storia che scrivo nasce da una mia necessità di raccontare qualcosa che arrivi fin nel profondo di chi la ascolterà o guarderà. Hidden rappresenta un progetto profondamente personale. Come Regista ho voluto raccontare una storia che ‘costringa’ a guardarsi dentro lasciando intendere che mai nulla, nella vita reale, è come sembra. Quest’anteprima nazionale per me è un momento di grande gioia e di sicura emozione, ma anche di responsabilità. Sin da ragazzino ho sognato il momento in cui un mio film sarebbe stato proiettato in un cinema ‘vero’ e adesso provo emozioni e sensazioni indescrivibili. Credo che la sala cinematografica sia il luogo migliore, o meglio, l’unico luogo dove immergersi a pieno in un’esperienza così”.

E ancora: “Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto, partendo da un piccolo paesino come Savoca, arrivando a collaborare con una produzione e distribuzione di Los Angeles, la Insurgence per la quale ringrazio ancora tantissimo il ceo Mario Niccolò Messina e la produttrice associata Roberta Sparta. Sono orgoglioso del cammino fatto e questi sono i momenti per i quali facciamo il nostro mestiere, per cercare di lasciare un segno, toccare l’anima di chiunque decida di guardare i nostri lavori. Questa uscita segna una tappa importante nel mio percorso intrapreso ed il pubblico avrà l’occasione di scoprire in anteprima un’opera che lascerà un segno, in attesa della sua uscita in streaming”,