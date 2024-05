Da Villa Dante a Villa Sabin, passando per Parco Aldo Moro. Ecco la nuova linea Atm

Inizialmente sarà attiva solo il sabato e la domenica

Ci sarà una nuova linea Atm, chiamata “Messina Green Line”. La novità è stata lanciata in occasione dell’inaugurazione di Parco Aldo Moro.

Un percorso “verde” perché tocca i principali parchi cittadini, a partire da Villa Dante per poi, tramite via Tommaso Cannizzaro, risalire verso la circonvallazione e toccare la pineta di Montepiselli, l’Orto Botanico, Cristo Re, il nuovo Parco Aldo Moro per poi scendere dal viale Annunziata fino a Villa Sabin.

Solo sabato e domenica

La nuova linea sarà attiva in via sperimentale il sabato e la domenica, ma l’obiettivo dell’Azienda Trasporti di Messina è quello di estendere il servizio della Green Line anche agli altri giorni della settimana. Attualmente Atm ha previsto tre corse durante la mattinata e tre nel pomeriggio: la prima corsa in direzione nord è programmata alle ore 7.30 con partenza dal Terminal Villa Dante, mentre quella in direzione opposta è prevista alle 8.35 dal Terminal Museo. Nella fascia pomeridiana, la prima corsa dal Terminal Villa Dante parte alle 14.00, mentre quella dal Terminal Museo è prevista alle 15.05.

IL PERCORSO

DIREZIONE NORD: Terminal Villa Dante, via Catania, viale Europa, via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro/ Gravitelli, via Gelone/Pineta di Montepiselli, viale Principe Umberto/Orto Botanico, viale Principe Umberto/Clinica San Camillo, viale Principe Umberto/Sacrario Cristo Re, viale Regina Margherita/ Villa Salus, viale Regina Margherita/Istituto Ignatianum, viale Regina Elena/ Clinica Cappellani, Terminale Museo

DIREZIONE SUD: Terminal Museo, viale Regina Elena/ Clinica Cappellani, viale Regina Margherita/Istituto Ignatianum, viale Regina Margherita/ Villa Salus, viale Principe Umberto/Sacrario Cristo Re, viale Principe Umberto/Clinica San Camillo, viale Principe Umberto/ Orto Botanico, via Gelone/Pineta di Montepiselli, via Tommaso Cannizzaro/ Gravitelli, viale Italia/C.O.T., viale Europa/Ospedale Piemonte, via Catania, Terminal Villa Dante.