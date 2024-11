Dai 2mila euro in più per lo stadio ai prezzi del padel a Villa Dante: come cambia il tariffario

Salgono i prezzi e anche le quote variabili sugli incassi. Occhio anche a PalaRescifina, ai campi da tennis e a quello di calcio a 5: l'analisi

MESSINA – Con l’approvazione della delibera 584 del 19 novembre, l’amministrazione comunale ha aggiornato il tariffario per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” e del PalaRescifina, oltre a stilare i prezzi per l’affitto dei campi da tennis, calcio a 5 e padel a Villa Dante, che finora erano stati gratuiti proprio in attesa del nuovo regolamento. Il più atteso era ovviamente il Franco Scoglio. Di quanto è aumentato il prezzo?

Le nuove tariffe

Le nuove tariffe dello stadio Franco Scoglio, comprensive di Iva, vedono il canone giornaliero salire a 22mila euro, che scende a 11mila in caso di ulteriori serate consecutive dello stesso artista. Per “allestimento e disallestimento” il prezzo giornaliero è di mille euro. A questo si aggiunge la quota variabile sugli incassi: non meno di 20mila euro ad evento e comunque 1,40 euro per ogni biglietto venduto. E ancora 5mila euro è la caparra confirmatoria da versare entro 10 giorni dalla ricezione della conferma di disponibilità dello stadio. E poi le penali: in caso di disdetta bisognerà versare, oltre la caparra, 5mila euro a 180 giorni dalla data, 11mila a 150 giorni, 16mila a 120, 22mila a 90 e 30mila a 60 giorni.

Il tariffario del 2018

Nel precedente tariffario, che risale alla delibera del 2018, il canone giornaliero per lo stadio era di 20mila euro e di 10mila per ogni giorno dello stesso artista. Allestimento e disallestimento costavano, invece, 800 euro mentre la quota incassi era di appena un euro a biglietto venduto.

Il PalaRescifina

Con la delibera 584 del 19 novembre 2024, sono stati stabiliti anche i nuovi prezzi per il PalaRescifina che sono, ovviamente, diversi rispetto allo stadio. Il canone giornaliero è di 2.400 euro per l’intera struttura e 1.400 per evento senza tribuna. Il canone giornaliero per gli eventi sportivi è di 900 euro. La quota sugli incassi è di 1,10 euro a biglietto venduto e in generale non meno di 4mila euro ad evento. La caparra per il palazzetto è invece di 2.500 euro. E le penali, sempre oltre alla caparra già versata: 2.500 euro a 150 giorni dall’evento in caso di disdetta, 4mila a 120 giorni, 6.500 euro a 90 giorni, 8mila a 60 giorni.

Villa Dante

A cambiare sono anche le tariffe per gli impianti sportivi all’interno di Villa Dante, che non saranno più gratuiti. Per affittare i campi da tennis la tariffa sarà di 10 euro l’ora. Quello da padel costerà 20 euro per un’ora e mezza. Quello di calcio a 5, infine, 30 euro per un’ora.