Dal 20 al 26 ottobre Messina riscopre il canto greco bizantino

MESSINA – Dal 20 al 26 ottobre la città ospiterà l’evento culturale “Messina riscopre il canto bizantino italo-greco”. L’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela con l’Ente basilica cattedrale, La Biblioteca regionale, il Museo di cultura e musica popolare dei Peloritani di Gesso, il liceo Emilio Ainis, l’associazione Kiklos e il patrocinio del Comune, prevede diversi appuntamenti.

Lunedì 20 ottobre ore 10 nella Sala espositiva della Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina ci sarà l’inaugurazione della mostra dei codici musicali italo-greci conservati nel fondo del SS. Salvatore. La mostra sarà visitabile fino al 24 ottobre ore 9-13, il mercoledì anche 15-17,30.

Venerdì 24 ottobre ore 16-18,30 e il 25 ottobre ore 9-12,30 e 16-18 nella Chiesa Santissima Annunziata dei Catalani ci sarà il workshop Kalophonia dedicato allo studio del canto bizantino a cura di Gerasimos Papadopoulos (Atene) e Giuseppe Sanfratello (Catania).

Venerdì 24 ottobre ore 19 nella Cripta della Basilica Cattedrale Chiesa ipogea presentazione del volume Musica bizantina italo-greca.

Domenica 26 ottobre ore 19 Cripta della Basilica Cattedrale Chiesa ipogea Santa Maria sotto il Duomo concerto conclusivo dei partecipanti al workshop.