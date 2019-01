"Ci Sanremo anche noi": Vadalà racconta il Festival in diretta su Tempostretto

Da oltre vent’anni non ne perde uno. Appassionato di musica e varietà, segue il Festival della Canzone Italiana vivendolo come fosse una “fiera di settore” ove attingere idee, stringere contatti e incontrare vecchi e nuovi amici appartenenti al grande panorama musicale italiano.

Il noto conduttore radiotelevisivo Antonio Vadalà, reduce dal successo ottenuto con il suo Vadalive, varietà andato in onda su Tempostretto e RadioStreet, scalda i motori in vista dell’ormai prossima edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta targato Claudio Baglioni affiancato quest’anno sul palco da Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Da Lunedi 4 Febbraio e per tutta la settimana infatti, in diretta dalla città dei fiori, sulla pagina Facebook di Tempostretto, il nostro Antonio ci racconterà passo passo la kermesse canora più chiacchierata del paese.

Calore, colore ed emozioni saranno gli ingredienti trasmessi con i tantissimi ospiti che si alterneranno ai nostri microfoni. Non solo infatti i protagonisti del festival, ma anche spazio al mondo mediatico che si riversa sulle strade, il dietro le quinte dall’Ariston, lo spazio al Palafiori sede della stampa che come ogni anno accoglie oltre 1500 addetti ai lavori e la Sanremo by night ricca di eventi collaterali alla scoperta di nuovi talenti.

Non mancherà lo spazio ad ampi e curiosi reportage fotografici e i commenti alla vera protagonista, la musica, che anche quest’anno si preannuncia di buon gusto vista la certosina ed accurata sceltya del direttore artistico.

Giusto “perché sanremo è sanremo…” l’appuntamento dunque è rinnovato per la prima settimana di Febbraio con “Ci Sanremo anche noi”, la prima volta di Tempostretto al Festival della Canzone Italiana !