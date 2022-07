Dal cinema alla musica: a Milazzo arriva il Mish Mash Festival

Dopo una settimana dedicata al mondo del cinema, a Milazzo torna l’atteso appuntamento con la musica. Le date e il programma del Mish Mash Festival

MILAZZO – Non solo cinema e teatro a Milazzo, dove nei giorni scorsi sono stati proposti numerosi eventi come il riuscitissimo Milazzo Film Festival e la rassegna Teatri di Pietra. Con gli ultimi dettagli del programma ormai ben definiti, le mura del Castello di Milazzo si preparano adesso ad ospitare la sesta edizione del Mish Mash Festival.

Il festival musicale si svolgerà nella città mamertina dal 7 al 10 agosto e poterà nella città del Capo numerosi artisti del panorama musicale.

«Il Mish Mash Festival –scrivono gli organizzatori in una nota- affonda le sue radici nella cultura indie, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie».

Il programma della manifestazione musicale prevedrà nella serata di apertura del 7 agosto le esibizioni di Daniele bogon, Roberta De Gaetano, Orofino, Oratio e Apocalypse wow. L’8 agosto toccherà invece a Radio Tropico AM, Dumbo Gets Mad, European Vampire, La Femme e Mind Enterprises. Il 9 agosto, quindi, sarà la volta di Democrazia Tropicale, Laila Al Habash, Bnkr44, Post Nebbia ed Emmanuelle. Il Mish Mash Festival si concluderà, quindi, il 10 agosto con uno speciale dedicato alla notte di San Lorenzo.