La strada Falcone-Montalbano è un campo di guerra. Aperta una petizione

La strada provinciale Falcone Montalbano è una arteria importantissima per centinaia di persone che giornalmente si spostano per lavoro, scuola, turismo, ma anche per le normali attività quotidiane, da e per Basicò, Toscano, Santa Barbara, Montalbano Elicona, ma anche da e per i paesi etnei da e verso la zona di Barcellona.

Da anni versa in uno stato di abbandono e si fanno solo interventi tampone.

La Pro Loco di Basicò ha lanciato una petizione su change.org rivolta alla Città Metropolitana di Messina, per chiedere che la strada venga sistemata non solo con semplici rattoppi. "Ci sono situazioni di pericolo per l'incolumità di tutti - si legge nella petizione -, automezzi perennemente guasti a causa delle buche e rischi di incidenti quotidiani".

In soli sei giorni sono state raccolte più di 200 firme.