Dalla Befana di Legambiente caramelle per i no ponte e carbone per Basile

Dopo sei anni il ritorno dell'iniziativa e questo è l'esito più che probabile. Appuntamento il 6 gennaio a Messina

MESSINA – O caramelle o carbone nelle calze. I nomi dei “premiati”, nel bene e nel male, ci sono già. Ed è più che probabile prevedere caramelle per i comitati no ponte di Messina e Villa San Giovanni e carbone per il sindaco di Messina, Federico Basile. Quest’ultimo già in questi giorni accusato d’inerzia nell’opposizione alla grande opera dopo la svolta verso il centrodestra del leader Cateno De Luca.

Questo l’ironico annuncio: “Dopo avere appeso la scopa al chiodo nel 2019, torna dopo sei anni a sorpresa la Befana degli amministratori di Legambiente Messina, per una edizione straordinaria visti gli incredibili eventi degli ultimi anni, mesi, giorni, ore. Poche ma piene di significato le calze che verranno consegnate domenica 5 gennaio alle 10.30, a Piazza Casa Pia, nell’ambito del Mercatino del biologico”.

Al primo cittadino si contrappongono, sul fronte no ponte, gli esempi del Comune di Villa San Giovanni e della Città metropolitana di Reggio Calabria, che hanno deciso di presentare ricorso al Tar contro il parere della commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale). E proprio sul tema verte il comunicato di Legambiente: “Proprio in queste ore si decide sulla fattibilità del progetto del ponte sullo Stretto, dopo due intensissimi anni pieni di cortei, assemblee pubbliche, decreti, documenti, comunicati e chi più ne ha più ne metta. La Befana degli amministratori, negli anni, ha sottolineato con le sue calze di carbone per i sì ponte i principali eventi legati al progetto. Dalla prima calza al dottor Nino Calarco per avere rispettato la scadenza di consegna del progetto di massima del ponte, l’unica scadenza rispettata nell’iter del Progetto, a Salvini e da Berlusconi a Ciucci. E oggi non può rimanere insensibile all’incalzare degli eventi e scende in campo con le sue calze per difendere lo Stretto”.

E ancora: “Chi saranno i premiati? A differenza delle altre edizioni, questa volta i nomi dei premiati vengono fatti in anticipo: il sindaco di Messina Federico Basile; i comitati noponte delle due sponde dello Stretto. Per sapere, però, se le calze saranno piene di carbone o di caramelle bisognerà aspettare il giorno della consegna delle calze che sarà anche l’occasione per illustrare i propositi del circolo della Legambiente Messina per il nuovo anno, scambiarsi gli auguri per il nuovo anno e rinnovare il Tesseramento all’associazione per il 2025”.

