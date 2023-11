"Dalla differenziata benefici per le aiuole": Messina Servizi racconta il progetto a Rimini - Tempostretto

La presidente alla Fiera "Ecomondo" di Rimini: in primo piano l’importanza del riciclo organico dei rifiuti umidi e degli imballaggi compostabili

MESSINA – “Imballaggi in bioplastica compostabile e sistemi di raccolta della Forsu (Frazione organica dei rifiuti urbani): un circolo virtuoso”. Il Comune di Messina all’iniziativa della Fiera Ecomondo di Rimini con Messina Servizi Bene Comune e con la partecipazione ai lavori del convegno della presidente Mariagrazia Interdonato. Per “far toccare con mano l’importanza del riciclo organico dei rifiuti umidi e degli imballaggi compostabili”, la presidente della Msbc ha rappresentato nel corso dei lavori l’idea originale, quella appunto di trasformare i rifiuti organici prodotti dalle famiglie messinesi in uno strumento per migliorare il design urbano della città.

“Grazie alla corretta raccolta dell’umido e delle bioplastiche compostabili abbiamo prodotto compost all’interno dell’impianto di compostaggio della Rem Srl di Catania. Il fertilizzante naturale è stato poi destinato alla ristrutturazione e allestimento delle aiuole cittadine a partire dalle festività natalizie. Un esempio tangibile di economia circolare ma anche un modo efficace per spiegare ai cittadini quanto è importante (ed economicamente vantaggioso) il recupero degli scarti organici”, è quanto ha illustrato la presidente Interdonato.

Al riguardo, ha dichiarato il sindaco Federico Basile: “Siamo molto fieri di aver partecipato oggi a un evento di riferimento europeo per la diffusione delle buone pratiche di economia circolare, dove sono stati presentati i risultati dei primi due anni di piena operatività di Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. È infatti sempre più evidente il contributo delle bioplastiche compostabili nella nostra società per incrementare le attività ecosostenibili”.

“Questi materiali inoltre, una volta smaltiti correttamente – prosegue Basile – possono essere decomposti in microrganismi presenti nell’ambiente e tornare ad essere parte del ciclo naturale senza causare danni all’ecosistema. Messinaservizi quest’anno è riuscita in modo egregio ad utilizzare il compost prodotto dal trattamento dei rifiuti organici, per dare nuova vita alle aiuole cittadine durante le festività natalizie. È stato un esempio positivo sia economicamente che socialmente, ma ancor di più un aspetto fondamentale per superare le barriere culturali che ancora oggi impediscono ai cittadini di potere agire in modo ecosostenibile trasformando in energia vitale il loro modo di interagire nella società in modo green. Una linfa vitale che può coinvolgere sempre più i cittadini e renderli protagonisti di un cambiamento molto positivo”, conclude il sindaco Basile.

