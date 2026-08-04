Dall’Odissea di Nolan al focus sullo Stretto: girata a Messina una docu-serie

Si tratta di "Richard E. Grant Very Modern Odyssey", la nuova serie TV in quattro episodi da un'ora prodotta da Channel 4 e co-prodotta da network internazionali come la CBC canadese.

MESSINA – L’Odissea di Christopher Nolan sta continuando a sbancare il botteghino in tutto il mondo, portando la Sicilia e le sue bellezze in ogni parte del pianeta. Ma la riscoperta del mito di Omero ha portato anche a un maggior interesse su altre leggende legate al territorio siciliano, come quella di Scilla e Cariddi. Tanto che in riva allo Stretto è sbarcato l’attore britannico Richard E. Grant, per girare una parte della sua nuova serie dal titolo “Richard E. Grant Very Modern Odyssey”.

A Messina con il dottor Simone Cappello

Prodotta da Channel 4 e co-prodotta da network internazionali come la CBC canadese, la docu-serie in 4 episodi è un viaggio nel Mediterraneo. L’attore e la troupe sono stati a Malta, in Tunisia, in Turchia, a Corfù e poi in Italia, fermandosi anche a Messina.

Qui Grant ha incontrato il dottor Simone Cappello, ricercatore dell’IRBIM-CNR (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine), giunto sul posto con il supporto logistico-operativo dell’Associazione culturale BCsicilia (sezione di Messina), della Corporazione dei Piloti dello Stretto e de “La Casa di Pace”.

Insieme hanno osservato le correnti dello Stretto, la spiaggia di Torre Faro e quei fenomeni naturali che per secoli hanno alimentato il mito dei mostri e marini Scilla e Cariddi.