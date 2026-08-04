Volley. La Polisportiva Nino Romano siglato un accordo con Chieri ’76

Prima partnership in Sicilia per Chieri '76 Volleyball: la Polisportiva Nino Romano entra nel progetto Club di Serie A1

MILAZZO – La Polisportiva Nino Romano compie un nuovo e importante passo nel proprio percorso di crescita, annunciando l’ingresso nel progetto Club 76, grazie alla partnership siglata con la società Chieri ’76 Volleyball, una delle realtà di riferimento della pallavolo italiana.

L’accordo nasce dalla condivisione di valori e obiettivi che da sempre caratterizzano entrambe le società: la centralità del settore giovanile, la formazione delle atlete e la valorizzazione del talento attraverso un percorso tecnico e umano di qualità.

Collaborazione tra Chieri e Nino Romano

La collaborazione assume un significato ancora più importante perché rappresenta la prima partnership in Sicilia per il progetto Club 76 di Chieri ’76 Volleyball, un riconoscimento che premia l’evoluzione e la solidità del lavoro svolto dalla Polisportiva Nino Romano nel settore giovanile. Una scelta che valorizza la società rossoblù come realtà di riferimento sul territorio, capace di condividere pienamente una visione sportiva basata sulla formazione, sulla crescita delle giovani atlete e sulla costruzione di un percorso tecnico e umano di qualità

Entrare a far parte del progetto Club 76 rappresenta un’opportunità di grande valore per la Polisportiva Nino Romano, che potrà confrontarsi con un modello organizzativo e tecnico di assoluto livello, offrendo alle proprie giovani atlete nuove occasioni di crescita e sviluppo.

La collaborazione sarà infatti rivolta principalmente alla scoperta e alla valorizzazione delle pallavoliste più giovani, accompagnandole in un percorso che metta al centro la formazione, il miglioramento tecnico e la costruzione di una solida cultura sportiva. Una visione che la Nino Romano porta avanti da anni e che trova piena sintonia con la filosofia del Club 76.

Attraverso questa partnership saranno promosse attività di confronto, aggiornamento e sviluppo tecnico, con l’obiettivo di creare un ambiente sempre più stimolante per atlete, allenatori e famiglie, contribuendo alla crescita del movimento pallavolistico del territorio.

Lo Duca: “Investiamo da sempre nel settore giovanile”

“Siamo orgogliosi di aver avviato questa collaborazione con la famiglia Chieri, una società che condivide pienamente i valori sportivi e la visione della Nino Romano – commenta il presidente della Nino Romano Maurizio Lo Duca – Da sempre crediamo che investire nel settore giovanile sia la strada maestra per costruire il futuro. È una filosofia che ci ha permesso, negli anni, di affermarci ai vertici della pallavolo siciliana e che oggi trova continuità in un progetto di altissimo livello come quello di Chieri. Da oggi, entrare a far parte della famiglia Nino Romano significa poter intraprendere un percorso di crescita ancora più prestigioso, con la consapevolezza di avere davanti opportunità concrete per valorizzare il proprio talento. Questo accordo rappresenta un valore aggiunto per tutto il nostro settore e uno stimolo a continuare a lavorare con ancora maggiore entusiasmo. Ringrazio la società Chieri ’76 in tutte le sue componenti, il direttore sportivo Max Gallo, il responsabile del settore giovanile Nicola Sgueglia e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo sodalizio. Sono convinto che questo sia soltanto il primo passo di un percorso lungo, ricco di soddisfazioni e di opportunità per entrambe le società e, soprattutto, per le nostre giovani atlete”.

Anche Nicola Sgueglia, responsabile del settore giovanile Fenera Chieri ’76, rimarca l’importanza della visione comune “Il nostro circuito non conosce confini geografici. Prova ne è anche quest’ultima sinergia in terra siciliana. Continuiamo a investire sul settore giovanile, che rappresenta il nostro futuro, ma anche il sano attaccamento alle nostre radici. Coltivare talenti significa investire sul domani, non dimenticandosi dell’oggi. Grazie alla Nino Romano per essere entrata a far parte del nostro My Club. A loro il benvenuto della nostra società, con l’augurio di un buon lavoro, insieme”

Questa partnership conferma la volontà della Polisportiva Nino Romano di continuare a investire sul futuro, rafforzando il proprio impegno nella crescita delle nuove generazioni e offrendo alle giovani pallavoliste del territorio un percorso sempre più qualificato, ambizioso e ricco di opportunità.