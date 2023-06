Danza aerea, atlete messinesi qualificate per i mondiali - Tempostretto

Alice Romano e Sofia Castriciano della società Aurora Fly Dance

MESSINA. Uno sport in costante crescita negli ultimi anni, anche se ancora poco conosciuta a livello locale. La danza aerea è una disciplina nata nell’ambito circense, le atlete realizzano le loro coreografie esibendosi a diversi metri da terra, utilizzando dei tessuti sospesi.

Dopo aver raggiunto le qualifiche Regionali a Palermo e Lamezia, le atlete allenate dall’insegnate Aurora Zagami, si sono qualificate al Campionato Nazionale Csen pole and aerial, che si è svolto ad Ancona dal 24 al 28 maggio 2023. Alla competizione hanno preso parte più di 1.000 atleti, in gara anche 6 messinesi della società Aurora Fly Dance, impegnate negli attrezzi, cerchio, amaca e tessuti aerei. Due di loro si sono piazzate sul podio, Alice Romano al secondo posto cat. Amaca under 10, e Sofia Castriciano al terzo posto cat. Amaca under 14, ottenendo così la qualificazione al mondiale che si svolgerà a dicembre.