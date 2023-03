Danza classica, quattro giovani ballerine di Alì Terme brillano in un concorso internazionale - Tempostretto

Lo studio "Tersicore" al 2° posto su 45 coreografie in gara al Premio Elisabetta Terabust di Roma

ALI’ TERME – Prestigioso risultato per quattro piccole ballerine classiche dello studio di danza “Tersicore” di Alì Terme nella prima edizione del Premio Elisabetta Terabust, concorso Internazionale di danza dedicato alla memoria della grande étoile che si è svolto a Roma con la partecipazione di tante scuole di danza provenienti da tutta Italia. Lo studio “Tersicore” ha presentato la coreografia “Carilon Divertissement”, in cui le piccole danzatrici si sono cimentate nel lavoro del repertorio classico, puntando sulla massima cura della tecnica accademica, dell’eleganza, della sicurezza e dell’espressività. Le ballerine, 10 anni di età, hanno conquistato, nella loro categoria di appartenenza, il 2° posto, convincendo la giuria presieduta da Luigi Bonini e composta da Alessandra Celentano, Laura Comi, Gianni Rosaci e Arturo Cannistrà, che ha espresso il proprio giudizio su 45 coreografie in gara, tutte di altissimo livello.

Abate: “Spinta per fare sempre meglio”

Felicità ed emozione nei visi delle giovani ballerine e in quelli dei loro genitori. E grande affetto da parte di tutti i componenti dello Studio di Danza Tersicore. “Questo – ha evidenziato la direttrice Domelita Abate, che ha coreografato la performance – costituisce la spinta a fare sempre meglio per tutti, quotidianamente, e per chiunque abbia avuto in passato e avrà nel futuro la possibilità di confrontarsi con le tante forme del professionismo nella danza”. Domelita Abate ha voluto ringraziare le sue “piccole, grandi” danzatrici, Brigida, Carmen, Egle e Giorgia, per essersi impegnate al massimo in questa occasione di crescita e tutte le sue allieve che condividono l’amore per la danza, unito al sacrificio e alla dedizione. Questo tassello si unisce ad altri risultati prestigiosi per lo studio “Tersicore”: la borsa di studio ricevuta, a inizio di quest’anno, da due allieve allo stage di passo a due con il famoso maestro Marco Batti, la partecipazione al Galà di Danza a Roma al Teatro Golden, e altre affermazioni conquistate al concorso nazionale di Teramo.