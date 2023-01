"Datemi 200 euro o spacco tutto". Non glieli danno e lui spacca tutto, arrestato 24enne - Tempostretto

I fatti in una cooperativa sociale in cui il giovane era stato ospite in passato

Si è presentato in una cooperativa sociale in cui in passato era stato ospitato, pretendendo la consegna di 200 euro e di una bici, minacciando sennò di «spaccare tutto».

Al diniego, il 24enne è passato dalle minacce ai fatti. Ha staccato il piede di un letto e ha colpito una vetrata, poi ha distrutto una cassetta degli attrezzi a pugni e ha tentato di colpire con un rastrello tre persone che avevano tentato di calmarlo.

E’ stato fermato solo dai poliziotti, che l’hanno arrestato e portato al carcere di Barcellona, come da disposizione della Procura di Barcellona, per il reato di tentata estorsione.