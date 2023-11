De Luca: "A Taormina evasione per 50 milioni, staccate 5 utenze idriche. C'è anche un albergo" - Tempostretto

Al lavoro una task force per l'invio di 30mila accertamenti

TAORMINA – “Nelle casse del Comune di Taormina mancano oltre 50 milioni di euro. Cari evasori, la ricreazione è finita”. Non è solo un annuncio quello del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Abbiamo già staccato l’acqua a cinque utenze – chiosa – e procederà personalmente con la cesoia a tagliare l’acqua alle utenze non domestiche ed a ridurle al minimi di legge alle utenze domestiche”. Ma il sindaco della Perla dello Jonio non si è fermato qui. Ha infatti reso pubblico un retroscena che riguarda un albergo del centro al quale l’Azienda servizi municipalizzata ha eseguito il distacco dell’erogazione idrica in quanto l’utenza sarebbe risultata abusiva. A dare conferma a De Luca è stato il presidente di Asm Giuseppe Campagna. Il primo cittadino annuncia denunce anche a chi avrebbe eventualmente rallentato le operazioni per fare emergere la situazione emersa nei giorni scorsi. Il sindaco ha messo in piedi una task force di 20 persone oltre a due società esterne già al lavoro per l’invio di 30mila accertamenti. De Lua ha infine ringraziato la dottoressa Angela La Torre, responsabile dell’area economico-finanziaria – per il lavoro svolto insieme a tutto il suo staff”.