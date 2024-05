De Luca: “Europee sfida decisiva per candidarmi alla presidenza della Regione”

Il leader della lista Libertà: "L'obiettivo è il 20 per cento in Sicilia e il 4 a livello nazionale"

MESSINA – Cateno De Luca torna a Messina e sprona i “suoi” a piazza Duomo. Le parole sono chiare: “O dentro o fuori. Non sono un uomo per tutte le stagioni. Con la lista Libertà sfidiamo la censura e siamo tra il 2.8 e il 3 per cento. Se in questi 15 giorni ci sarà un lavoro di squadra, l’obiettivo del 20 per cento in Sicilia e il 4 nazionale sarà possibile. E da qui partirà la campagna per le regionali e la presidenza per liberare l’Isola”.

Davanti a sindaco, assessori, consiglieri e componenti delle partecipate, precisa il leader: “Io non sono interessato a fare il soldato semplice in Parlamento. Se non otterremo i risultati auspicati, in queste Europee, farò un passo indietro. E il partito Sud chiama Nord farà le sue valutazioni a prescindere da me. La mobilitazione a Messina? Ancora non vedo le magliette sudate. Vedremo il 26 maggio che risposte avremo”.

Domenica, infatti, in programma “tour della Libertà” a Messina. Trenta tappe dalla mattina alla sera, in tutta la città. Il 6 giugno comizi finali a Taormina e Messina.