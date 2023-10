Deliziose ciambelline di pasta frolla al cacao: un tuffo nel paradiso del cioccolato - Tempostretto

Una tentazione irresistibile

Il cioccolato è una tentazione irresistibile per molti di noi. La sua combinazione di dolcezza e cremosità è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Ma cosa succede quando uniamo questa delizia al burro e alla pasta frolla? Il risultato è una prelibatezza che difficilmente potrebbe essere eguagliata – le ciambelline di pasta frolla al cacao con cioccolata.

Queste ciambelline sono una vera e propria esplosione di sapore, con il cacao che dona alla pasta frolla una nota ricca e intensa, mentre la copertura di cioccolato fondente scioglie i cuori di chiunque le assaggi. Queste dolcezze sono perfette per un pomeriggio di relax, una colazione speciale o come dessert dopo una cena con amici. E cosa c’è di meglio che prepararle in casa, in modo da poterle gustare fresche e fragranti?

Gli ingredienti:

250g di farina

50g di cacao in polvere

150g di burro freddo a cubetti

120g di zucchero a velo

2 tuorli d’uovo

1 pizzico di sale

100g di cioccolato fondente a pezzetti

1 tuorlo d’uovo (per spennellare)

vaniglia in polvere

La preparazione:

Inizia mescolando la farina, il cacao in polvere e il sale in una ciotola. Aggiungi il burro freddo a cubetti e lavora l’impasto con le mani fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungi lo zucchero a velo e mescola bene. Poi, incorpora i tuorli d’uovo e impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Non lavorare troppo l’impasto, altrimenti le ciambelline risulteranno dure. Avvolgi l’impasto in pellicola trasparente e mettilo in frigo per almeno 30 minuti. Questo aiuterà a rendere l’impasto più gestibile. Dopo il riposo in frigo, stendi l’impasto su una superficie leggermente infarinata fino a ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro. Usa un taglia biscotti circolare per creare dei dischi di pasta frolla. Disponi le ciambelline su una teglia foderata con carta forno. Spennella la superficie di ogni ciambellina con il tuorlo d’uovo per renderle doratissime durante la cottura. Inforna le ciambelline in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, o finché risultano dorate. Una volta pronte, lasciale raffreddare leggermente prima di immergerle nel cioccolato fondente scaldato a bagnomaria o nel microonde.

Queste ciambelline di pasta frolla al cacao con copertura di cioccolata sono un’esplosione di gusto e una vera coccola per il palato. Non vedrai l’ora di gustarle ancora e ancora. Prepara una tazza di tè o caffè, siediti e concediti una pausa gustosa con queste delizie al cioccolato.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

instagram: @epifaniococo