Delvento, un messinese in corsa per Sanremo Giovani - Tempostretto

Carmelo Genovese, in arte Delvento, è trapiantato in Lombardia da tempo, ma è nato in riva allo Stretto: nel weekend la finale verso l'Ariston

Si chiama Carmelo Genovese ma è conosciuto come Delvento, è un cantautore ed è messinese. Si tratta dell’unico artista siciliano rimasto in corsa nella manifestazione “Area Sanremo 2022”, che decreterà nel prossimo weekend i 4 cantanti che andranno a sfidarsi sul palco di Sanremo Giovani. Autore di brani come “Fughe e dintorni” e “Miserere”, il producer e musicista è tornato a Messina nei mesi scorsi per esibirsi a Piazza Duomo, prima del concerto di Nino Frassica e della sua band.

Ora insegue il sogno di approdare sul palco dell’Ariston. Le fasi finali del concorso si terranno sabato 26 e domenica 27 novembre. Di fronte a sé una sfilza di artisti e band provenienti da tutta Italia e l’arduo compito di tenere alta la bandiera messinese e siciliana. A proclamare i finalisti sarà la Commissione di Valutazione insieme ad Amadeus, direttore artistico del Festival. Da lì si passerà a un’audizione davanti alla Commissione Musicale Rai, che decreterà i 4 vincitori.

L’elenco dei finalisti

CECILIA (singolo – Toscana), CLOUDIA (band – Campania), COLLA ZIO (band – Lombardia), DANIELE BIANCONI (singolo – Lazio), DELVENTO (singolo – Sicilia), DENTELLA (singolo – Lombardia), DEREK (singolo – Puglia), DIAMANTE (singolo – Calabria); DYNAMITE 36 (band – Toscana), ELISABETTA CONTE (singolo – Lombardia), ELLY (singolo – Lombardia), ETTA (singolo – Toscana), FELLOW (singolo – Piemonte), FIAT131 (singolo – Calabria), FRANCESCO DAL POZ (singolo – Veneto), GEA (singolo – Toscana), I TRISTI (singolo – Liguria), IL RESPONSABILE DELLE ACQUE (singolo – Basilicata), JAYDAR (singolo – Veneto), JORDÀ (singolo – Lazio), JORE (singolo – Lombardia), JUMA (singolo – Liguria), KASHMERE (singolo – Svizzera), LAMANTE (singolo – Veneto), LUCA FOL (singolo – Emilia-Romagna), MARCO FERRARI (singolo – Emilia-Romagna), MAYU (singolo – Svizzera), MEDA169 (singolo – Puglia), MICHELE & MARCOS (duo – Abruzzo), MINENA (singolo – Lombardia), MIRA (singolo – Campania), MONNAELISA (singolo – Emilia-Romagna), MOTUS (singolo – Puglia), NOOR (singolo – Marche), PIERFRAU (singolo – Lombardia), ROMEO & DRILL (duo – Lazio), SAMEBLUD (band – Lazio), SARAH TOSCANO (singolo – Lombardia), STEFANIA TASCA (singolo – Piemonte), STREA (singolo – Lombardia), TOMMASO IMPERIALI (singolo – Lombardia), V3N3R3 (singolo – Puglia), VALENTINA MORO (singolo – Lombardia), YATES NICOTERA (duo – Calabria), YURI PASCALE LANGER (singolo – Campania), ZO VIVALDI (singolo – Lombardia).