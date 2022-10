"Democrazia tra crisi e nuove sfide", a Messina la seconda edizione della student conference - Tempostretto

Dal 26 al 28 ottobre le giornate di studio organizzate dai dottorandi in Scienze Politiche

MESSINA – Dal 26 al 28 ottobre, all’Università degli Studi di Messina, si terrà la seconda edizione della student conference dal titolo “Democrazia tra crisi e nuove sfide” organizzata dalle dottorande e dai dottorandi in Scienze Politiche del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. Dopo il successo dello scorso anno (nella foto, i partecipanti), le tre giornate di studio saranno interamente dedicate all’analisi e al confronto storico, giuridico, sociologico e filosofico sulla crisi e le sfide che hanno caratterizzato e continuano a interessare le democrazie di tutto il mondo.

Il programma

L’evento scientifico vedrà la partecipazione di circa novanta dottorandi e dottori di ricerca provenienti da tutta Italia e dall’estero, e inizierà il pomeriggio del 26 ottobre dopo i saluti istituzionali del rettore, Salvatore Cuzzocrea, nell’aula magna del Rettorato. La conference sarà aperta dalla lectio magistralis “Inclusive Democracy and the European Convention of Human Rights” di Robert Ragnar Spano, presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) e si chiuderà il 28 ottobre presso l’Aula “L. Campagna” del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche con la sinossi a cura del professor Francesco Tuccari, presidente dell’Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche.

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina.