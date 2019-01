Ospedale di Milazzo. Il Nursind: "In ortopedia mancano infermieri e Oss"

Carenze di organico presso l’ospedale di Milazzo. A lanciare la segnalazione è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Secondo quanto denunciato si registra una mancanza di personale presso il reparto di ortopedia e traumatologia, dove l’utenza risulta sempre più numerosa.

La situazione è stata denunciata dal Nursind Messina all’Asp, al quale si richiedono interventi in merito. La segreteria territoriale, guidata da Ivan Alonge, e il responsabile del presidio Antonello Celi spiegano che “il numero di infermieri è insufficiente considerato che sono in servizio 16 unità di cui 2 riservate esclusivamente alla sala gessi”. Viene posto l’accento, inoltre, sulla mancanza di personale di supporto “considerato che a fronte di sei unità previste è in servizio un solo Oss”.

“Il Nursind –spiegano i sindacalisti– vuole mettere in evidenza la continua emergenza a cui viene assoggettata la figura infermieristica che, nonostante la buona volontà, non riesce a garantire uno standard di assistenza adeguata. Questo a causa del forte squilibrio e per il rilevante aumento di pazienti ultraottantenni, classificabili come grandi anziani e quindi più complessi per la presenza di demenza senile o per la comorbilità. Vengono quindi pregiudicate le capacità di attenzione alle quotidiane attività lavorative a causa del sovraccarico e del ritmo frenetico, imprimendo un aumento del rischio di commettere errori con possibili effetti anche gravi. Considerato che con sentenza della suprema corte di cassazione -prosegue il Nursind- si evidenzia la assoluta necessità di non svilire il ruolo del professionista infermiere con compiti e mansioni inferiori, è ormai ritenuto consolidato che il personale di supporto è necessario affinché l’infermiere pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali”.

A giustificazione dell’aumento della mole di accessi presso il presidio ospedaliero di Milazzo, ha poi spiegato il Nursind, va segnalata inoltre una riduzione dell'attività ortopedica nei presidi di Patti e Sant'Agata Militello con conseguente trasferimento dei pazienti all’ospedale di Milazzo.

L’auspicio da parte del sindacato, dunque, è che il commissario intervenga celermente e proceda con “l’adozione di provvedimenti mirati alla risoluzione delle criticità per garantire l'efficienza di un servizio fondamentale reso a favore della collettività”.

Salvatore Di Trapani