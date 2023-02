Derby in serie B, il Volley Letojanni ospita la Sicily Villafranca - Tempostretto

LETOJANNI – Dopo la prima sconfitta stagionale subita sabato scorso sul campo della Saber Palermo per 3 a 2, il Volley Letojanni ritorna a giocare tra le mura amiche, dopo quasi due mesi, contro la Sicily Villafranca. Una partita fondamentale per il proseguo della stagione e dagli alti contenuti tecnici e non solo.

I letojannesi vorranno riscattare la sconfitta subita a Palermo e vorranno ritornare al successo per chiudere questo ciclo negativo, iniziato con le due partite perse in Coppa Italia, e proseguito poi nel capoluogo siciliano. Anche la squadra del Villafranca non sta attraversando un momento felice, venendo infatti da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro l’Aquila Bronte, e cercherà dunque di dare una sterzata alla stagione in questa partita importante e sentitissima da entrambe le formazioni.

Appuntamento alla palestra Letterio Barca di Letojanni domani, sabato 11 febbraio, alle ore 18. Ad arbitrare il derby saranno due fischietti catanesi Alessandro Grasso e Vincenzo Favara. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della società ospitante.

Tanti ex e il precedente all’andata

L’atteso derby tra la formazione jonica e quella tirrenica sarà piena di ex, addirittura nove, tra le fila della squadra di Villafranca: i martelli ricettori Princiotta, Mazza e Mastronardo, i centrali Arena e Schipilliti, i liberi Germanà e De Francesco, l’opposto Corso e il palleggiatore Schifilliti) che metteranno pepe in una gara già di per sé importante.

Nella gara di andata, disputata nella terza giornata di campionato, i letojannesi si sono imposti in trasferta con il punteggio di 3 a 1, e quella vittoria ha rappresentato uno snodo importante per la squadra jonica poiché si è presa consapevolezza dei propri mezzi, della propria forza e del ruolo di primo piano che anche in questa stagione i letojannesi possono recitare.

Come si prepara il Volley Letojanni

Durante la settimana, mister Rigano ha catechizzato i suoi sulla valenza di questa gara, sottolineando che non è solo importante ritornare al successo ai fini della classifica del torneo ma anche perché vincere potrebbe essere un’ottima medicina ed evitare una piccola crisi. La settimana che si concluderà con la seduta di rifinitura di questa sera, durante la quale ci sarà prima la seduta video per passare poi alla parte tecnico-tattica, non è stata sicuramente delle migliori, dato che alcuni componenti della rosa hanno accusato dei problemi fisici e, seppur recuperabili per la gara di domani, non saranno al massimo delle condizioni fisiche. I letojannesi dal canto loro vorranno festeggiare al meglio il ritorno sul terreno di gioco amico in una gara particolarmente sentita dove si prevede una massiccia affluenza di pubblico il cui supporto sarà necessario per i ragazzi che in questo delicato momento del campionato hanno bisogno di sentire l’affetto ed il calore dei loro sostenitori.

Come ci arriva la Sicily Villafranca

Il Villafranca è un avversario abbastanza ostico e non bisogna farsi ingannare dalla classifica poiché gli elementi che compongono la rosa sono sicuramente di livello assoluto. La formazione è la stessa incontrata all’andata con l’unica eccezione della sostituzione di Porcello che ha interrotto anzitempo il rapporto con la società tirrenica a cui è subentrato un altro ex, Roberto Arena nel ruolo di centrale, cercando inoltre di recuperare gli infortunati della scorse settimane, e faranno di tutto per fare uno sgambetto all’attuale capolista, nonostante non abbiano più nulla da chiedere al campionato visto e considerato che non possono né lottare per i play-off né tantomeno rischiano la retrocessione.