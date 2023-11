Dermatite atopica e psoriasi. A Messina due giornate di visite gratuite - Tempostretto

Appuntamenti su prenotazione e fino a esaurimento posti, ecco quando

A Messina fanno tappa due campagne nazionali di esami che hanno lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti che soffrono di psoriasi e dermatite atopica attraverso appuntamenti gratuiti su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 25 novembre nell’Uoc di Dermatologia dell’Ospedale Papardo, in collaborazione con la dottoressa Giovanna Moretti, si svolgeranno le visite dedicate a chi soffre di dermatite atopica nell’ambito della campagna “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”, realizzata in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica). Per prenotazioni contattare il centralino allo 02 82900620 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

“La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle causata dall’interazione di più fattori: una predisposizione su base familiare, un’alterazione della barriera epidermica e fattori ambientali. Il prurito è il sintomo principale e può essere associato a lesioni cutanee che, nella maggior parte dei casi, sono lievi ma che possono anche diventare diffuse e croniche compromettendo in maniera significativa la qualità della vita dei pazienti. – afferma la dottoressa Giovanna Moretti. Lo screening è fondamentale per ottenere una diagnosi corretta da parte degli specialisti dermatologi che possono individuare la terapia più adatta secondo la gravità e il tipo di manifestazione clinica.”

Martedì 28 Novembre nell’Uoc Dermatologia del Policlinico Universitario G. Martino, diretta dal professor Fabrizio Guarneri, sarà la volta della campagna dedicata ai pazienti che soffrono di psoriasi, “Psoriasi? Affrontiamola insieme”, promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). Per prenotare le visite, contattare il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.

“La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica complessa, immunomediata e con base genetica che non coinvolge soltanto la cute ma che può associarsi a vari problemi sistemici. Se i pazienti vengono seguiti correttamente – afferma il professor Guarneri– possono convivere bene con questa malattia riducendone al minimo le manifestazioni cutanee e i sintomi con conseguente miglioramento della loro qualità di vita. La ricerca scientifica, infatti, ha permesso a noi specialisti di avere a disposizione un ampio ventaglio di possibilità terapeutiche che consente di poter controllare nella maggior parte dei casi in maniera ottimale, tutte le manifestazioni, cutanee e non, della psoriasi”.