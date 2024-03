“Di Fido mi fido”, l’attività per parlare di randagismo portata avanti dai Lions

Le associazioni del territorio al fianco della FISA per il soccorso degli animali e del rifugio Margherita, in vista di un evento di maggio

MESSINA – Un documentario per sensibilizzare sul randagismo e far conoscere la realtà del rifugio Margherita di Messina e dei suoi cuccioli, con cui sponsorizzare un evento che si terrà il 26 maggio a Piazza Cairoli. Questa è l’iniziativa portata avanti dai Lions della Zona 7, distretto 108 YB, e cioè dai club Host, Ionio, Peloro, Tyrrhenum e Colapesce. L’idea dei presidenti è stata quella di partecipare attivamente al service distrettuale “Di Fido mi fido”, supportando l’associazione “Soccorriamoli Odv Onlus Fisa” di Messina, di cui è responsabile Maurizio Torre e che in dieci anni ha soccorso 1.400 animali grazie alla propria ambulanza veterinaria.

Il cane, spiegano i Lions, è “un elemento importante nella vita dell’uomo non solo dal punto di vista affettivo, ma anche del soccorso ai diabetici, per la pet therapy, come addestramento di cani da ricerca e soccorso, cani guida e molto altro”. Il 26 maggio all’evento a Piazza Cairoli si terrà un’esposizione canina aperta a cani meticci e di razza.

